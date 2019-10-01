Для меня большая честь находиться в Баку. Мы считаем важным продолжение встреч и политического диалога на высшем уровне, и в то же время намерены развивать торговые и экономические отношения с Азербайджаном.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend новоназначенный полномочный и чрезвычайный посол Франции в Азербайджане Закари Грос, передает Day.Az.

По словам посла, Азербайджан сегодня является главным партнером Франции на Южном Кавказе. "Считаем, что французские компании смогут внести вклад в диверсификацию азербайджанской экономики. Мы заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, экология, транспорт, безопасность и взаимные инвестиции, и хотим действовать именно в этих направлениях. Мы также намереваемся продолжить успешные проекты, предусмотренные для сфер образования и молодежи. Новый Азербайджано-Французский Университет уже достиг успеха, очень успешна также Азербайджано-Французская школа. Мы хотим и далее развивать взаимное сотрудничество в этих сферах".

До того, как ответить на вопрос о Баку, посол Франции в Азербайджане сначала затронул перспективы двустороннего сотрудничества, отметив, что Париж предлагает Баку стратегическое сотрудничество во всех перечисленных сферах: "Мы надеемся, что и дальше будем развивать отношения на этой почве. Что касается Баку, то я нахожусь здесь всего неделю, но уже удовлетворен всем увиденным. Это красивый город с очень добрыми людьми. У меня была возможность пройтись по Ичеришехер, увидеть разнообразную старую и новую, традиционную и современную архитектуру. Я посетил Музей ковров, увидел там ковры из Лувра. Люди здесь кажутся динамичными и теплыми, и я с нетерпением желаю узнать больше деталей о Баку".