В Нью-Йорке осуществлена программа обучения по усовершенствованию потенциала тюркоязычных диаспор, организованная Государственным комитетом по работе с диаспорой.

В рамках программы состоялась презентация диаспорских структур стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщили Day.Az в Госкомитете.

Заместитель генерального секретаря ССТГ Гисмет Гезалов, первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, генеральный консул Турции в Нью-Йорке Алпер Акташ, генеральный консул Казахстана в Нью-Йорке Занибек Абдрашев, председатель Государственной миграционной службы Кыргызстана Болотбек Ибрагимсанов и представители других тюркоязычных государств в своих выступлениях говорили о проводимой диаспорской политике, значении консолидации тюркоязычных диаспор во всем мире и усиления их координации.

Было отмечено, что в настоящее время в мире более 20 миллионов тюркоязычных диаспор, что, в частности, в стране с таким большим лобби, как США, они имеют возможность для реализации более крупных проектов.

На заседании прозвучали различные предложения в этом направлении. Говорилось о значении саммитов ССТГ, сообщено о предстоящем проведении очередного заседания в Азербайджане.

Было особо подчеркнуто значение летних лагерей, традиционно организуемых сегодня Государственным комитетом по работе с диаспорой, и открывающихся в различных странах воскресных школ. С большим интересом на мероприятии было встречено предложение Государственного комитета об организации совместных лагерей диаспорской молодежи тюркоязычных государств.

После заседания состоялся "Вечер Насими", посвященный 650-летию гениального поэта Имадеддина Насими. На мероприятии в исполнении учредителя и президента Общества национальной музыки и глобальной культуры Наргиз Алияровой, Джефри Вербока, Фагана Гасанли, Шеники Джон Джордан, Ули Алигуловой прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Франгиз Ализаде, Фаига Суджеддинова, Илахи Исрафиловой, Севиндж Балабековой, Тамиллы Ахадовой, наши национальные мугамы и стихи Насими.