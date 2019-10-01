https://news.day.az/politics/1161639.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после капитальной реконструкции в парке на проспекте Ататюрка в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после капитальной реконструкции в парке на проспекте Ататюрка в Баку - ФОТО
1 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке, находящемся на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Баку после капитальной реконструкции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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