https://news.day.az/politics/1161641.html Президент Ильхам Алиев принял участие в очередной переписи населения в стране, ответил на вопросы опросных анкет - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в очередной переписи населения в стране, ответил на вопросы опросных анкет - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, приняв участие в проводимой в стране очередной переписи населения, ответил на вопросы опросных анкет, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре