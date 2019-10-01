Вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов прокомментировал решение т.н. Национального совета о проведении несанкционированного пикета перед административным зданием Исполнительной власти Баку, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов отметил, что нельзя делать то, что не разрешено.

Он подчеркнул, что было выделено место в поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку: "Локбатан находится в Баку, о чем они и сами знают. Просто они хотят проводить митинги в местах массового скопления народа, и тем самым показать, какая у них якобы большая социальная база. Лучшим местом для митинга является стадион. Пусть пригласят на стадион в Локбатане всех людей, которые у них есть, и проведут свой митинг. И то, что Локбатан якобы находится далеко, - не довод. Я не считаю, что это далеко. Особо хотел бы отметить, что в свое время ПЕА проводила свои митинги на этом стадионе".