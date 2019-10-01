https://news.day.az/politics/1161792.html Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий группу сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА
Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий группу сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, группе сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки" и "Заслуженный инженер" за особые заслуги в развитии нефтехимической науки в Азербайджане.
С полным списком сотрудников, удостоенных почетных званий, можно ознакомиться здесь.
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