Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, группе сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки" и "Заслуженный инженер" за особые заслуги в развитии нефтехимической науки в Азербайджане.

С полным списком сотрудников, удостоенных почетных званий, можно ознакомиться здесь.

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