Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана медалью "Терегги".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтехимической промышленности в Азербайджане награждаются:

Алиева Лейлуфер Имран гызы

Гаджиев Ариф Шахмалы оглу

Мамедбейли Эльдар Гусейнгулу оглу

Сеидова Адиля Атакиши гызы

Сулейманов Самир Сулейман оглу