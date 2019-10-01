https://news.day.az/politics/1161797.html Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА почетного диплома Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников Института нефтехимических процессов НАНА почетного диплома Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению за продолжительную деятельность в развитии нефтехимической промышленности в Азербайджане награждаются:
Аббасов Вагиф Магеррам оглу
Мамедъяров Магеррам Али оглу
Рустамов Муса Исмаил оглу
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