Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению за продолжительную деятельность в развитии нефтехимической промышленности в Азербайджане награждаются:

Аббасов Вагиф Магеррам оглу

Мамедъяров Магеррам Али оглу

Рустамов Муса Исмаил оглу