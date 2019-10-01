https://news.day.az/politics/1161798.html Президент Ильхам Алиев выделил средства Фонду молодежи
Президент Ильхам Алиев выделил средства Фонду молодежи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке деятельности Фонда молодежи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью создания представительств Центра карьеры и развития молодежи в Центрах Гейдара Алиева, функционирующих в городах и районах страны, и обеспечения их деятельности, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду молодежи выделяется четыре миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
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