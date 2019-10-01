Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке деятельности Фонда молодежи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью создания представительств Центра карьеры и развития молодежи в Центрах Гейдара Алиева, функционирующих в городах и районах страны, и обеспечения их деятельности, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Фонду молодежи выделяется четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.