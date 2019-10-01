Премьер-министр Армении Никол Пашинян известен полным отсутствием хоть какого-нибудь авторитета у мировых лидеров. Саммит ЕАЭС в Ереване стал наглядной демонстрацией полной несостоятельности и самого армянского премьера, и его политики.

На саммите Пашинян больше занимался своим любимым делом - беготней за главами государств и фотографированием с ними.

В этот раз армянский премьер, видимо был особенно доволен. Нет, не тем, что удалось договориться о скидках на российский газ (не видать Армении скидок), а тем, что на саммите удалось сделать не просто селфи, а селфи с главами сразу пяти государств!

Естественно, селфист Пашинян сразу поделился этой фотографией, не забыв приписать, что именно в автобусе якобы были приняты какие-то важные решения. Неизвестно, что обсуждали главы государств в этом автобусе, но пользователи сразу отметили, что президент России Владимир Путин очень недоволен Пашиняном.

В твоей стране собрались главы государств, лидеры сразу двух крупнейших игроков региона - а ты занят тем, что выкладываешь селфи в Фейсбук. Видимо, это и есть единственное достижение для Пашиняна и Армении на этом саммите ЕАЭС. И это еще раз демонстрирует, в какой дыре находится сегодня Армения. И вылезать из нее она явно не собирается.