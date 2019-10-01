https://news.day.az/politics/1161842.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии открытия персональной выставки художника Ахмета Гюнештекина в Центре Гейдара Алиева - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии открытия персональной выставки художника Ахмета Гюнештекина в Центре Гейдара Алиева - ФОТО
Первого октября в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина под названием "Азбука памяти".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.
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