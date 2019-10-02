1 октября в Центре Гейдара Алиева состоялся гала-спектакль закрытия II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. 

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