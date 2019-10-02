Сегодня 27 лет со дня оккупации Ходжавендского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

Второго октября 1992 года Ходжавендский район площадью 145 647 гектаров был оккупирован армянскими агрессорами.

Ходжавендский район был создан на базе Мартунинского и Гадрутского районов после ликвидации Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в 1991 году.

Территория района - 1 458 кв. километров, население накануне оккупации насчитывало 41 216 человек.

На территории района расположены город Ходжавенд (райцентр), два больших поселка (Гырмызы базар и Гадрут) и 83 селения.

Свыше 100 жителей Ходжавендского района погибли в боях за Родину.

По информации оперативного центра при министерстве экологии и природных ресурсов, осуществляющего контроль за разрушительным влиянием, которое оказывается на окружающую среду и природные ресурсы на оккупированных территориях Азербайджана, наркосодержащие культуры, высаженные на оккупированной территории Ходжавендского района, поставляются в различные страны, периодически выжигаются площади, уничтожается флора и фауна, вырубаются деревья и вывозятся в Ереван и другие страны.

Отметим, что вблизи Гырмызы базар (Красный базар) Ходжавендского района находился охраняемый в качестве памятника природы один экземпляр восточного чинара с диаметром ствола 600 см, высотой 25 м, возраст которого насчитывает 2000 лет.

В окрестностях села Гаракенд Ходжавендского района охранялись деревья азат, диаметр которых в среднем 24 см, высота - 12 м, возраст - более 100 лет, включенные в "Красную книгу" и представляющие собой реликт третичного периода.

На территории Елли Гедик Ходжавендского района, по правую и левую стороны дороги в Физулинский район, вырублены все деревья защитной полосы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.