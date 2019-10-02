Последние преобразования Президента Азербайджана Ильхама Алиева охватывают все сферы страны. Общественность с большим удовлетворением приняла их, в особенности, социальные и кадровые реформы.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend председатель Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж, передает Day.Az.

По словам председателя Центра, при рассмотрении последовательности задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым, становится ясно, что в первую очередь, глава государства направил все усилия на реализацию стратегических проектов в регионах: "Последние преобразования в разы отличаются от предыдущих реформ по структурному характеру, сути, охвату, целям и финансовому весу. Экономика Азербайджана составляет 75 процентов совокупной экономики Южного Кавказа. Эта 75-процентная квота проявляется во всех сферах деятельности населения. Президент Азербайджана хочет видеть свого гражданина сильным, нацелен на строительство государства с сильными гражданами, и предпринимает важные шаги на этом пути. У сильного народа бывает сильный лидер".

Председатель Центра добавил, что государство делают сильным его граждане: "Сила государства традиционно ассоциировалось с сильной армией. Но и общество должно быть активным в процессе государственного строительства, участвовать в нем. Глава государства по своему характеру, скромности, создаваемой вокруг себя атмосфере, находится в постоянном тесном контакте с гражданами, и это делает его сильным. Лидерство Президента Ильхама Алиева связано с интересами народа".