Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседники агентства не стали уточнять суть обвинений. По данным "Ведомостей", претензии следователей связаны с махинациями при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонних компаний, несмотря на то, что в "Аэрофлоте" работают несколько десятков штатных юристов. Ущерб от подобных действий составляет, предположительно, несколько сотен миллионов рублей.

Как ожидается, следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу или домашнем аресте задержанных (Александров проходит по делу не один) в течение ближайших 48 часов.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

На сайте "Аэрофлота" указано, что Александров занимает должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам с 2016 года. В "Аэрофлоте он работает с 2013 года, пишет "Интерфакс".

Вроде бы, ничего удивительного, очередной факт преступных действий, мошенничества со стороны должностного лица. Но тут важен не сам факт, а то, о чем не написал "Интерфакс". И мы бы не обратили внимания на эту новость, если бы не некоторые подробности относительно личности Александрова, распространенные российскими СМИ пару месяцев назад.

Как писало российское издание rusmonitor.com, один из членов правления национального перевозчика, некто Александров, оказывается, на самом деле не совсем Александров, не совсем член и не совсем на своем месте находится. И вероятно, что все документы, подписанные им за шесть лет работы в компании, являются фикцией.

Rusmonitor.com, в свою очередь ссылается на Телеграм-канал "Бойлерная", в распоряжение которого попали сканы судебного решения.

Издание пишет: "История Владимира Борисовича Александрова начинается в далеком 2000 году, когда Анаит Аветисян и ее сын, подросток Армен Абалян "приобрели" российское гражданство - словно купили в ларьке. Спустя несколько лет юный Армен решил сменить имя и фамилию. Имя, видимо, взял в честь президента, а фамилию выбрал такую, чтоб во всех списках быть в первых строках, на "А". Вот так, под именем "Владимир Александров" экс-Армен окончил юридическую академию, потом работал в прокуратуре и в СледКоме, где впервые судьба его и свела с компанией "Аэрофлот". В 2013 году от проводил проверку по поводу злоупотребления полномочиями первого заместителя гендиректора авиакомпании Калмыкова и благополучно "похоронил" дело (правда, оно позже все-таки было возбуждено). Всего через несколько месяцев Александров (Абалян) получил в этой же авиакомпании теплое рабочее место и начал активно продвигаться по службе. Настоящую фамилию он не афишировал, даже когда дорос до статуса "заместителя Савельева по правовым вопросам" и места в списке "500 лучших юристов России"".

Дальше еще интереснее. По сведениям rusmonitor.com, в марте 2019 выяснилось, что документы, предоставленные Александровым (Абаляном) и его матерью при получении гражданства, были фиктивными. Суд тогда постановил лишить гражданства Александрова (Абаляна).

Из этого следует, что вся деятельность Абаляна, осуществлявшаяся по поддельным документам, является недействительной.

Еще более интересные подробности опубликовал сегодня в связи с задержанием Александрова Телеграм-канал "Незыгарь".

Канал напоминает, что ранее уже сообщалось о "самом гигантском голубом лобби" в системе прокуратуры. И задержанный замгендиректора Аэрофлота Владимир Александров (он же Армен Абалян) - один из крайне примечательных выдвиженцев этого лобби. По этой линии он попал в прокуратуру Москвы, потом стал подниматься по карьерной лестнице в "Аэрофлоте".

Две недели назад член правления Аэрофлота Александров предложил создать первую в России глобальную Стратегию транснационального антикоррупционного комплаенса. И вообще, ратовал за борьбу с коррупцией в корпорации. Известно, что Александров входил (возможно через семью или иные связи) в окружение влиятельного замгенпрокурора Саака Карапетяна, погибшего в 2018 году.

Телеграм-канал также пишет, что настоящее имя Александрова Армен Абалян, он - гражданин Армении, а гражданство России, как установил суд, получил в 2000 году фиктивно.

Интересно, под каким именем и фамилией мошенник-армянин предстанет перед судом?

Зульфугар Ибрагимов