https://news.day.az/politics/1162103.html Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования - ФОТО
Общественное объединение «Региональное развитие» провело просветительские тренинги в сфере инклюзивного образования - ФОТО
Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева реализовало очередной просветительский проект в сфере инклюзивного образования в Азербайджанском государственном педагогическом университете и Бакинском славянском университете. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Объединение.
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