Отметим, что мероприятие было организовано в рамках проекта "Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования", осуществляемого Общественным объединением "Региональное развитие" при поддержке ЕС, и проекта "Расширение в Азербайджане инклюзивного образования для детей с инвалидностью", реализуемого "UNİCEF Azərbaycan".

Основная цель тренингов, проводимых для преподавательско-студенческого состава, - донести до широкой общественности важность инклюзивного образования, интеграции в общество людей с инвалидностью.

Выступая на мероприятии, представитель молодежи с инвалидностью поделился собственным опытом, рассказав о том, какую роль сыграло в его жизни инклюзивное образование. Он также обусловил моральную поддержку, идущую от семьи, в качестве одного из главных факторов успеха в жизни представителей молодежи, имеющих инвалидность.

В вузах, а также в связи с обоими проектами, осуществляемыми в связи с инклюзивным образованием, были проведены презентации.

Просветительские мероприятия планируется провести и в других учебных заведениях.

Отметим, что проект "Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования", осуществляемый Общественным объединением "Региональное развитие", проект "Расширение в Азербайджане инклюзивного образования для детей с инвалидностью", реализуемый "UNİCEF Azərbaycan", осуществляется в целях поддержки "Государственной программы по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане на 2018-2024 годы".