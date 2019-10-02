Согласно "Программе двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии на 2019 год" сегодня в Баку состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

В ходе встречи были обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в области военного образования и обучения.

Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов региональной безопасности.