https://news.day.az/politics/1162127.html Азербайджан и Германия будут развивать военное образование
Азербайджан и Германия будут развивать военное образование
Согласно "Программе двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии на 2019 год" сегодня в Баку состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
В ходе встречи были обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в области военного образования и обучения.
Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов региональной безопасности.
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