Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Россию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Сочинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух государств, главу государства встретил заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский, мэр города Сочи Алексей Копайгородский и другие официальные лица.