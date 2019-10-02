https://news.day.az/politics/1162141.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Россию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Сочинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух государств, главу государства встретил заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский, мэр города Сочи Алексей Копайгородский и другие официальные лица.
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