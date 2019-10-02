Продолжаются вражеские провокации против боевых пограничных позиций отдельной пограничной дивизии "Гaзax" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), находящихся на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГПС, сегодня около 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения. В результате водитель экскаватора гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение, передает Day.Az .

После оказания на месте медицинской помощи раненый был эвакуирован, но несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не удалось.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.