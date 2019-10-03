Государства - члены Тюркского совета обсуждают вопрос создания совместного инвестиционного фонда. Об этом говорилось на проводимой в Баку конференции на тему "Тюркский совет: 10-летний юбилей Нахчыванского соглашения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.