https://news.day.az/politics/1162308.html Главы тюркоязычных государств соберутся в Баку
Главы тюркоязычных государств соберутся в Баку
В Баку ожидается визит глав тюркоязычных государств для участия в Х саммите глав тюркоязычных государств.
Об этом на совместном мероприятии Центральной научной библиотеки АН Азербайджана и Всемирного центра тюркологии, посвященном 10-летию создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сказала известный тюрколог, доктор исторических наук Мамедли Гюллю Йологлу, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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