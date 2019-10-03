Приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева на очередное заседание клуба "Валдай" имеет очень важное значение. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в четверг политолог Арзу Нагиев.

Он напомнил, что в заседаниях клуба "Валдай" участвуют главы государств и другие важные лица. На этой площадке проходят дискуссии по происходящим в мире событиям в экономической, политической и военной сферах": "Здесь проводятся важные встречи. Поэтому приглашение Президента Азербайджана на заседание данного клуба имеет важное значение, и ряд запланированных в рамках этого встреч главы государства свидетельствует о том, что Президент Азербайджана обладает большим авторитетом не только на пространстве СНГ, но и во всем мире".

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