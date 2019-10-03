По ее словам, проведение этого дня всеми тюркоязычными государствами еще больше сблизит тюркоязычные народы.

Академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА Наргиз Ахундова поддержала эту инициативу.

На мероприятии также был учрежден Всемирный центр тюркологии и представлен его устав, который был поддержан и принят участниками.

Глава Всемирного центра тюркологии Йологлу отметила, что главной целью структуры объединить в одном центре тюркологов мира для изучения истории, литературы, языка, этнографии тюркских народов и тюркской культуры, собрать проводимые ими исследования.