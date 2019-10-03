Обстрел армянскими военнослужащими экскаватора, занимавшегося прокладкой дороги в направлении села Гушчу Айрым Газахского района, в результате которого погиб гражданский водитель Абышов Сафарали Алекпер оглу, еще раз показывает, что Армения - агрессор. Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Рзаев.

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