https://news.day.az/politics/1162411.html Убийство мирного жителя Азербайджана еще раз показывает, что Армения - агрессор
Убийство мирного жителя Азербайджана еще раз показывает, что Армения - агрессор
Обстрел армянскими военнослужащими экскаватора, занимавшегося прокладкой дороги в направлении села Гушчу Айрым Газахского района, в результате которого погиб гражданский водитель Абышов Сафарали Алекпер оглу, еще раз показывает, что Армения - агрессор. Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Рзаев.
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