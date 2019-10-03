МИД Турции об укреплении отношений Тюркоязычных стран
Тюркоязычные страны в течение последних 10 лет укрепляли и продолжают укреплять отношения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение МИД Турции.
В сообщении МИД Турции отмечается, что 3 октября - день, когда было подписано соглашение в Нахчыване между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном - в мире отмечается как день "Тюркоязычных государств".
"Братские и дружественные Тюркоязычные государства, которые усиливаются за счет совместной культуры и истории, продолжают вносить свой вклад в мир и процветание в регионе", - говорится в сообщении МИД Турции.
Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.
По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана.
Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.
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