https://news.day.az/politics/1162463.html Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый" - ФОТО
3 октября в Сочи Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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