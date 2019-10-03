https://news.day.az/politics/1162478.html Президент Ильхам Алиев присвоил работникам образования почетное звание "Заслуженный учитель"
Президент Ильхам Алиев присвоил работникам образования почетное звание "Заслуженный учитель"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении группе работников образования почетного звания "Заслуженный учитель".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком получивших звание "Заслуженный учитель" можно ознакомиться по ссылке.
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