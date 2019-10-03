Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении группе работников образования почетного звания "Заслуженный учитель".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком получивших звание "Заслуженный учитель" можно ознакомиться по ссылке.