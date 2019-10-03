Древний Лагич - город мастеров, умельцев, талантливых, гостеприимных, прекрасных людей!

Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сообщает во вторник Day.Az.

"Каждый приезд в этот благодатный край полон незабываемыми впечатлениями! Спасибо всем жителям Лагича за душевную теплоту и гостеприимство!" - говорится в публикации.