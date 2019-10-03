https://news.day.az/politics/1162480.html Президент Ильхам Алиев наградил работников образования медалью "Терегги"
Президент Ильхам Алиев наградил работников образования медалью "Терегги"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы работников образования медалью "Терегги".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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