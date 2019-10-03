В Сочи проходит пленарная сессия XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" - одного из крупнейших мировых мозговых центров. В пленарной сессии приняли участие Президент Ильхам Алиев, который выступил на мероприятии с речью.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев подробно остановился на динамике азербайджано-российских отношений, и на внешней политике нашей страны в целом. Глава государства уделил большое внимание армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул принципиальную позицию нашей страны: конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Глава государства дал жесткий ответ провокационным и лживым заявлениям армянского премьера Пашиняна.

Но хотелось бы отметить и один очень показательный момент, а именно то, с каким вниманием слушали главу Азербайджанского государства собравшиеся, в том числе президент России Владимир Путин. Его заинтересованность не скрылась и от операторов, которые вели трансляцию сессии.



На этом фоне показательны события, произошедшие накануне в Ереване, где прошел провальный саммит ЕАЭС. Его провальность лучше всего видна по тому, что самым запоминающимся моментом мероприятия стало селфи, сделанное Николом Пашиняном с другими главами государств в микроавтобусе - и открытое недовольство Владимира Путина.

Эти две реакции Владимира Путина ярко демонстрируют громадную пропасть между лидерами Азербайджана и Армении. Безусловно, что имидж государства на международной арене во многом зависит от личности главы этого государства. Интеллект, ораторское мастерство и другие выдающиеся личные качества Президента Ильхама Алиева только поддерживают растущий международный авторитет нашей страны. А Армения продолжает тонуть благодаря Пашиняну.