Выступление Президента Ильхама Алиева на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" является очередным доказательством того, что во главе Азербайджана стоит человек, обладающий большой политической волей, большой патриот своей Родины.

Все выступление главы государства, за исключением темы позитивного развития стратегических азербайджано-российских отношений, было посвящено главной проблеме нашего народа - нагорно-карабахскому конфликту.

Перед широкой публикой, международными экспертами от политики Президент Ильхам Алиев фактами раскрыл всю правду об армянской агрессии против Азербайджана. Глава государства особенно отметил проблему азербайджанских беженцев, которые были изгнаны из Карабаха и Армении. Кроме того, Президент Ильхам Алиев представил картину произошедшего в ходе конфликта, дал правовую оценку преступлениям армянских оккупантов.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что факт оккупации признан всеми международными организациями, в том числе ООН, однако эти решения не реализованы по вине этой организации. Не менее важно, что глава государства окончательно перечеркнул противоречивые, популистские выступления армянского премьера Пашиняна, заявившего, в частности, что "Карабах это Армения и точка".

Выступая с высокой трибуны Валдайского клуба, Президент Ильхам Алиев однозначно и твердо заявил: "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак". Слова главы государства наполняют гордостью сердце каждого азербайджанца. Весь азербайджанский народ уверен: Президент Ильхам Алиев доведет сказанное им до конца.

Директор Экспертного совета Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

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