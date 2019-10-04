https://news.day.az/politics/1162526.html Антиазербайджанская провокация на матче "Карабаха"
Антиазербайджанская провокация на матче "Карабаха"
Матч Лиги Европы УЕФА "Дюделанж" - "Карабах" был приостановлен из-за армянской провокации.
Как передает Day.Az, после второго гола гостей на поле вылетел дрон, к которому был прикреплен флаг сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана.
Футболисты агдамского клуба выразили свой протест судьям, матч был остановлен, футболисты покинули поле.
Через некоторое время игра была продолжена, и "Карабах" забил третий гол.
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