Азербайджано-российские отношения на уровне стратегического партнерства полностью соответствуют интересам двух стран.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу.

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