https://news.day.az/politics/1162568.html Азербайджано-российские отношения полностью соответствуют интересам двух стран
Азербайджано-российские отношения полностью соответствуют интересам двух стран
Азербайджано-российские отношения на уровне стратегического партнерства полностью соответствуют интересам двух стран.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу.
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