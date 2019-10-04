Это была замечательная речь уверенного в безупречности своих аргументов, знающего цену каждому сказанному слову политика. "Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Валдайском форуме в Сочи. Этим выступлением глава нашего государства в очередной раз подтвердил, что его совершенно обосновано называют одним из самых ярких политиков современности.

Причины такого признания очевидны - под его руководством наша страна совершила колоссальный экономический и геополитический рывок, став ведущим государством Южного Кавказа. Азербайджан является островком стабильности , поступательного развития. Это огромная ценность в нашем турбулентном мире. Такая же, как истинная, а не декларируемая независимость.

И в этом плане Азербайджан, с его мощной экономикой, с его успешно реализуемыми проектами уже даже не регионального, а мирового уровня, с его огромным авторитетом во всех международных организациях, с его огромным потенциалом являет собой пример состоявшегося государства. А вот Армения, пользующаяся поддержкой действительно влиятельной армянской диаспоры в мире, представляет собой классическое несостоявшееся государство.

Причина , по которой Армения давно и прочно закрепила за собой статус регионального лузера, очевидна - ее нежелание делать шаги к мирному урегулированию карабахского конфликта. По этой причине Армения имеет закрытые границы не только с Азербайджаном, но и с Турцией. По этой причине она отрезана от всех крупнейших успешно реализуемых экономических проектов. Армения не интересна с точки зрения вкладывания в ее экономику серьезных инвестиций. Она утопает в долгах, она бродит по тоннелю, света в конце которого не видно.

Нет ничего удивительного в том, что в результате этого блуждания во тьме самоизоляции, к власти в Армении пришли популисты и дилетанты. Определенная эйфория, связанная с наивной надеждой на чудо, давно сменилась в армянском обществе пониманием огромной угрозы самому существованию этого государства, тонущего в болоте всевозможных и неразрешимых проблем. И вот уже в армянской прессе Никола Пашиняна, этого классического политического флюгера, бесстыдно отрицающего свои прежние слова и убеждения, именуют деревенщиной и угрозой для страны.

На данный момент легитимность Никола Пашиняна очень сомнительна. Он отчаянно цепляется за власть, ищет спасения в союзе с террористами из "Сасна црер" и в безостановочном озвучивании глупостей, лжи, фантазий. И все они, что важно, являются продуктом сугубо внутреннего потребления. Вот и свое скандальное заявление он сделал на оккупированных территориях Азербайджана, в Ханкенди.

Примечательно, что тогда же он озвучил и иные свои нелепые фантазии. В числе которых достаточно вспомнить обещание до 2050 года увеличить население Армении как минимум до 5 миллионов человек, при этом создав 1 миллион 500 тысяч рабочих мест, а также войти в двадцатку ведущих стран мира по боеспособности армии. Услышав весь этот бред, не смогли удержаться от ироничных комментариев даже армянские эксперты. Всем и везде было понятно, что с таким же успехом Никол Пашинян мог бы пообещать гражданам Армении еженедельную раздачу миллиона долларов каждому.

Кроме того, заявление армянского премьер-министра касательно принадлежности Карабаха, было с паникой встречено и экспертным сообществом этой страны. Оно понимает, что это был шаг к войне, которая может обернуться для Армении катастрофой. В том же духе, указывая на неуместность такого рода речей, вредящих процессу мирного урегулирования карабахского конфликта, выступил и глава МИД России Сергей Лавров, а также политики и дипломаты из самых разных стран мира.

И это было предсказуемо. Ведь Никол Пашинян просто лгал, выдавал желаемое за действительное. В отличие от него, Президент Азербайджана Ильхам Алиев был предельно точен в формулировках. Причем политическая экзекуция завравшегося армянского премьера происходила не в Азербайджане, а в присутствие огромного числа политиков, участвовавших в работе Валдайского форума в Сочи.

Глава нашего государства рассказал миру правду. Она состоит в том, что Армения сама не признает это незаконное образование. Правда так же и то, что Армения вошла в ООН, ТС и ЕАЭС, равно как и в иные союзы и международные организации в рамках своих советских границ. То есть, без временно оккупированных территорий Азербайджана. Наша страна, замечу к слову, также вошла в ООН, СЕ, ОИК ГУАМ и иные международные организации в рамках своих советских границ, то есть вместе с теми землями, что пока находятся под армянской оккупацией. Кроме того, весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Которая, в этом нет никаких сомнений, будет обязательно восстановлена. Мы вернем Карабах и восклицательный знак!



Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана