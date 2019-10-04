Мне представилась большая честь лично видеть и слышать выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Валдайского клуба.

Сегодня все новостные ленты, социальные сети делятся фрагментами этого исторического выступления. Президент дал мощный импульс азербайджанскому обществу и адресовал важные месседжи международным кругам.

Об этом сказала Day.Az заместитель генерального директора информационного агентства Trend, вице-президент экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде, ставшая модератором одной из сессий XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

""Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак!" - уверенно и красиво, с какой потрясающей интонацией заявил Ильхам Алиев с трибуны влиятельного международного форума, где собирается мировая интеллектуальная элита, в присутствии глав 4-х государств, включая президента России Владимира Путина", - отметила Мамедзаде.

Глава государства правильно выбрал место и время, добавила она. "Ильхам Алиев превратил в пыль популистские высказывания мелких армянских политиков вроде Пашиняна, в очередной раз показал им свой недосягаемый уровень и тщетность попыток бесконечно лгать международному сообществу о том, что "Карабах - это Армения" с этой примитивной пашиняновской точкой", - подчеркнула Мамедзаде.

"Но как он это сделал! С каким политическим изяществом, как уверенно и спокойно. Меня, слушавшую речь Ильхама Алиева в зале, переполняло чувство гордости и восхищения нашей страной, нашим Президентом. Это надо было видеть, чувствовать, понимать...", - сказала эксперт.

По ее словам, большую часть своего выступления Ильхам Алиев посвятил реалиям Карабахского конфликта, хотя тематика заседания предполагала приоритетное обсуждение другого круга вопросов. "Но Ильхам Алиев, отдав должное значимости российско-азербайджанских отношений, сконцентрировал внимание аудитории на главном для Азербайджана вопросе - оккупации Карабаха и других территорий АР, рассказал о фактах армянской агрессии, включая изгнание и гибель мирного азербайджанского населения. Глава государства дал правовую оценку оккупационным действиям армянской стороны и поставил вопросы перед международными организациями, ответственными за имплементацию собственных резолюций", - отметила Мамедзаде.

Аудитория не ожидала такого мощного вреза азербайджанской проблематики в контекст международных тем о будущем мироустройстве, добавила она. "Я видела невозмутимую реакцию российского президента. В политике многие вещи остаются за кадром, но вся тональность диалога двух президентов подчеркивала особый уровень сложившихся между ними отношений, как и уверенность в том, что российско-азербайджанские отношения стабильны и перспективны.

Но еще больше возросла уверенность в будущем Азербайджана, во главе которого такой зрелый, сильный, политик высокого уровня, как Ильхам Алиев. Я горжусь своим Президентом!" - подчеркнула Гюльнара Мамедзаде.