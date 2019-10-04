Самым надежным гарантом государственности и единственным источником власти является народ! Эту истину продемонстрировал всему миру ровно 25 лет назад Общенациональный лидер Гейдар Алиев, при массовой поддержке народа, пресекший попытку государственного переворота Сурата Гусейнова и братьев Джавадовых. Старшее и среднее поколения хорошо помнят происходящие в то время драматические события, но молодое поколение может узнать об этом только из прессы. Та предательская попытка переворота, начавшаяся немедленно после подписания 20 сентября 1994 года "Контракта века", задуманного Общенациональным лидером в качестве одного из основных ресурсов и дополнительных гарантов независимости и будущего развития Азербайджана, и достигшая своей кульминации в начале октября, в первую очередь, была направлена против государственности, независимости и ее гаранта - Гейдара Алиева.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в пятницу Day.Az.

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