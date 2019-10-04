Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой осуждает провокационные действия со стороны армян во время матча "Карабах" - "Дюделанж", прошедшего в рамках второго тура Евролиги УЕФА на стадионе "Jozi Bartel" в Люксембурге.

Об этом говорится в обращении Комитета, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении говорится, что во время участия различных азербайджанских команд и спортсменов в международных соревнованиях большая группа болельщиков из представителей диаспоры постоянно поддерживает их. Это всегда ценят и спортсмены, и спортивная общественность: "В различных международных соревнованиях Комитет обращался с призывами к соотечественникам, проживающим за рубежом, которые массово участвовали как болельщики в этих мероприятиях. На вышеназванном футбольном матче Комитет предпринял необходимые шаги для участия наших соотечественников, и болеть за "Карабах" на стадион пришли более 350 соотечественников, проживающих в Бельгии, Нидерландах, Франции, Германии, Швейцарии, Люксембурге и других европейских странах".

В заявлении говорится, что Госкомитет по работе с диаспорой и в дальнейшем будет обеспечивать поддержку азербайджанских спортсменов со стороны проживающих за рубежом соотечественников: "Совершение любых провокаций во время международных спортивных соревнований недопустимо, и ответственность за произошедшее лежит на группах провокаторов и стоящими за ними силами. Европейские страны еще раз стали свидетелями того, что азербайджанцы организованно и массово участвовали в этом спортивном празднике. Армяне же, независимо от места проживания, продолжают демонстрировать свою сущность, предпринимая всякие радикальные провокационные шаги. Госкомитет верит в то, что этому провокационному действию будет дана правовая оценка".

Напомним, что инцидент произошел после второго гола, забитого агдамским клубом в ворота хозяев поля на матче, проведенном второго октября. На 30-й минуте, после второго гола, забитого "Карабахом", в центр стадиона был запущен дрон с "флагом" сепаратистской "Нагорно-карабахской республики". Вслед за этим между болельщиками и игроками произошла перепалка, вследствие чего главный арбитр остановил игру. Игра была возобновлена примерно через 20 минут. В паузе, возникшей в результате провокации, министр спорта Люксембурга от имени правительства Люксембурга принес извинения команде "Карабах" и ее болельщикам. Представители клуба "Карабах" на месте выразили недовольство в связи с ситуацией клубу "Дюделанж" и представителям УЕФА.

Матч завершился разгромной победой "Карабаха" - 4:1.