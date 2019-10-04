https://news.day.az/politics/1162807.html Азербайджан проведет международную кампанию "Карабах - Азербайджан и восклицательный знак"
Азербайджан проведет международную кампанию "Карабах - Азербайджан и восклицательный знак"
В последнее время официальные лица Армении во главе с премьером Николом Пашиняном выступают с провокационными заявлениями в связи с исконными, историческими землями Азербайджана. Азербайджан расценивает эти шаги Армении, как деструктивные, направленные на "сохранение статус-кво".
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.
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