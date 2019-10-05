Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг больших успехов.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан проводит независимую политику и не действует под диктовку других государств или международных организаций.

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