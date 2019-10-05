Руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева ответила на вопрос АЗЕРТАДЖ по поводу распространенного Министерством иностранных дел Армении заявления относительно выступления Президента Азербайджана на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Day.Az.

Лейла Абдуллаева сказала: "Прежде всего, хотела бы подчеркнуть, что Президент Азербайджанской Республики во время своего выступления на широкой представительной площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" четко и ясно изложил исторические факты об армяно-азербайджанском конфликте и изобличил необоснованные претензии армянской стороны. Так, в ответ на часто озвучиваемые армянской стороной абсолютно фальшивые инсинуации о якобы передаче Нагорного Карабаха Азербайджану в советский период, со ссылкой на текст решения Кавказского бюро большевистской партии от 5 июля 1921 года было констатировано, что в нем вовсе не использовалась формулировка о "передаче Нагорного Карабаха Азербайджану", о чем лживо заявляет армянская сторона, а было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Главой государства в четкой и решительной форме была оглашена истина о том, что Нагорный Карабах является исторической землей Азербайджана и неотъемлемой частью нашей страны.

Хотели бы отметить, что глава нашего государства совершенно обоснованно подчеркнул на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай", что в последнее время политическое руководство Армении предпринимает попытки заявлять чуть ли не об открытии им новой формулы по разрешению конфликта, в соответствии с которой оно прибегает к использованию выражения "народ Нагорного Карабаха", в то время как такого понятия не существует, а есть армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха.

Основные принципы и элементы ведущихся на протяжении долгих лет переговоров всем хорошо известны и четко изложены в заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая заявление от 9 марта этого года. Любые новые и не имеющие под собой оснований "открытия" не способствуют продвижению процесса, особенно если мы имеем дело с преднамеренным искажением фактов и существующих реалий. В Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана до конфликта совместно проживало азербайджанское и армянское население, и использовать здесь понятие о каком-то отдельном "народе" - лишь самообман. Ибо не существует такого понятия.

Всему международному сообществу известно о зверствах против мирного населения, совершенных объявившей одного из лидеров армянской террористической организации АСАЛА Монте Мелконяном национальным героем, героизирующей террористов на государственном уровне Арменией в ходе оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему регионов Азербайджана. Геноцид мирного населения в Ходжалы в 1992 году, убийство снайпером 9-летнего Фариза Бадалова в 2011 году, убийство 14-летней Айгюн Шахмалиевой в 2012 году с применением мины-игрушки, прицельный обстрел армянскими вооруженными силами гражданского населения и объектов во время апрельских боев 2016 года, повлекший гибель 6 гражданских лиц, убийство 2-летней девочки Захры и ее бабушки в июле 2017 года, убийство несколько дней назад водителя экскаватора близ государственной границы и другие подобные зверства являются явными примерами проводимой Арменией на государственном уровне политики оккупации и терроризма. Преднамеренный обстрел и убийство мирных граждан Азербайджана - это политика, проводимая Арменией на государственном уровне. В основе этой политики лежат этническая ненависть, расовая дискриминация и ксенофобия.

Уничтожение, разграбление и присвоение памятников материальной культуры и религии на наших оккупированных территориях есть составная часть политики агрессии Армении против Азербайджана. Кроме того, уничтожение культурного наследия азербайджанского народа на территории Армении по сути направлено не только против азербайджанского народа, но является варварством по отношению к общечеловеческой цивилизации.

На фоне всего этого руководство Армении не имеет никакого права разглагольствовать о ценностях, международных обязательствах или демократии. Смешно говорить о какой-либо демократии в Армении, где создан революционный диктаторский режим сродни большевистской диктатуре.

В условиях, когда министр обороны Армении выступил с заявлением о "новых войнах, новых территориях", другой высокопоставленный чиновник заявил, что ни пяди азербайджанских земель не будет освобождено, а премьер-министр призывает к аннексии азербайджанских территорий, риторика МИД Армении о "подготовке народов к миру" есть ни что иное, как лицемерие. Ведь в первую очередь именно руководство Армении испытывает необходимость подготовиться к миру.

Конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе соответствующих резолюций ООН, Хельсинкского Заключительного акта, норм и принципов международного права. Все международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Нагорный Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак". Армения должна, соблюдая резолюции Совета Безопасности ООН, вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, а азербайджанские вынужденные переселенцы - вернуться на свою родину.

Политическое руководство Армении вместо того, чтобы терять время на ложные, популистские и демагогические формулы, должно предпринимать реальные шаги по разрешению конфликта".