В Сочи успешно прошло XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" - одного из самых крупных и авторитетных экспертных сообществ мира. Знаковыми событиями Валдайского форума стала пленарная сессия, в которой принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также двусторонняя встреча азербайджанского и российского лидеров.

В ходе беседы были обсуждены армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также сотрудничество в экономической, инвестиционной и других сферах.

Что касается инвестиционной активности между двумя странами, то из года в год объем взаимных инвестиций только растет. Российские инвестиции в азербайджанскую экономику составили порядка 4,6 миллиарда долларов. Как отметил Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нашей стране работет порядка 700 компаний с российским капиталом.

"Азербайджанские инвестиции в Россию в размере 1,2 миллиарда долларов, российские в Азербайджан - 4,6 миллиарда. Мы здесь отстаем, но есть здесь объективные причины. Также хотел бы отметить, что нам в деле индустриализации очень помогают российские банки, которые выделили кредиты на почти миллиард долларов под проекты в реальном секторе экономики", - добавил Президент Азербайджана.

Но две страны не намерены останавливаться на достигнутом: планы самые амбициозные. Как заявил накануне министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, до конца этого года Баку и Москва планируют подписать Программу сотрудничества по аграрно-промышленному комплексу на 2020-2022 годы.

Россия является основным покупателем сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции Азербайджана, и подписание подобной программы развития сотрудничества в аграрной сфере позволит значительно нарастить и товарооборот по этому направлению, и, конечно же, сделает сельское хозяйство еще более привлекательным с точки зрения выгодного вложения средств. "В 2018 году в Россию было экспортировано более 560 тыс. тонн продукции. За последние годы из России было закуплено около 900 единиц сельхозтехники различного назначения и более 650 тонн минеральных удобрений", - отметил Мустафаев агентству "Интерфакс".

Российских инвесторов и предпринимателей в Азербайджане привлекает и стабильность, и безопасность, и, конечно, отсутствие языкового барьера. Благодаря последовательной политике, которая проводится в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, наша страна сделала существенный рывок в развитии буквально по всем направлениям. Растет экономика, повышается уровень благосостояния народа. А реформы, которые проводятся в стране, обеспечили не только стабильный экономический рост, но и благоприятный деловой и инвестиционный климат. Тут свою роль играет и верность страны своим международным обязательствам, и прочная законодательная основа, и гарантии со стороны государства. Кроме того, расширяющиеся день ото дня возможности азербайджанской экономики создают комфортное пространство для деятельности иностранных инвесторов. В Азербайджане есть куда вложиться и получить прибыль.

Азербайджан и РФ последовательно наращивают взаимное сотрудничество. И Баку, и Москва строят стратегию взаимодействия, исходя из национальных интересов и выгоды для своих стран, но при этом азербайджано-российские отношения всегда характеризовало взаимное уважение и равноправие. Неудивительно, что в таких благоприятных условиях бизнесмены из двух стран чувствуют себя максимально комфортно. Динамика развития азербайджано-российских отношений очевидна: наши страны намерены только укреплять взаимодействие по всем направлениям и строят амбициозные планы по совместным проектам. Это значит, что и инвесторов - как российских, так и азербайджанских - ждут большие перспективы.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az