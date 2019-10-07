Наша внутриполитическая жизнь в последнее время не обходится без потрясений, которые обрушиваются с удивительной частотой. Прошедшие выходные не стали исключением. На сей раз последовала атака на журналистов, пишет газета "Голос Армении".

Как передает Day.Az, в субботу вечером стало известно, что в тот же день четверо молодых людей явились в офис редакции Hayeli.am, возглавляемой Анжелой Товмасян, принесли с собой какие-то плакатики оскорбительного содержания, забросали яйцами дверь редакции. Заявили, что если бы офис был открыт, то устроили все это внутри, а не только снаружи. Так называемая акция, сопровождаемая пространными речами ее участников в лице Айка Степаняна, Давида Ованнисяна, Артака Маргаряна и Саркиса Манукяна, была записана на видео и выложена в интернет.

Как оказалось, возмущение напавших на офис вызвала статья, опубликованная на Hayeli.am, под названием "Запоздалый, но мощный ответ Алиева Пашиняну". При этом напавшие на редакцию публично заявляют, что сестра Грайра Товмасяна не имеет права заниматься какой-либо деятельностью в Армении и ей вместе с братом следует переместиться в Азербайджан.

Молодые люди - активные сторонники новой власти, как оказалось, не впервые засветились в "карательных операциях". По данным СМИ, именно они, большие, кстати, любители фотографироваться с высокопоставленными чиновниками "бархатных", 25 сентября на Театральной площади организовали нападение на дашнакцакана Гранта Маргаряна. Об этом инциденте много писали, но никакого наказания молодые люди не понесли.

Маски-шоу не явились к ним на рассвете и после агрессии в адрес Hayeli. am. В отличие от Нарека Мутафяна и Саркиса Огаджаняна, которых скрутили люди в масках, как матерых рецидивистов, и уже на следующий день суды дали санкцию на арест за то, что они всего лишь задали вопрос судье Анне Данибекян, повторили сказанную "народным премьером" фразу "о скулящих судьях". За это они 2 месяца проведут в тюрьме по обвинению в неуважении к суду и воспрепятствовании осуществлению правосудия. А четверка хулиганов "всего лишь" напала на журналистскую организацию, принадлежащую впавшей в немилость сестре председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна Анжеле Товмасян. Разве это - по сегодняшней логике - требует каких-либо резких действий?

Впрочем, отреагировать правоохранительным органам все-таки пришлось. Ведь общественность (Союз журналистов, омбудсмен, многочисленные правозащитники, коллеги и т.д.) немедленно отреагировала, осудив варварский поступок в отношении журналистов. Находившаяся на момент нападения на ее офис за границей, А. Товмасян заявила, что происшествие является политическим преследованием, и немедленно обратилась с призывом к руководителям правоохранительных структур принять должные меры.

На следующий день, никуда не торопясь, Генпрокуратура тем не менее заявила о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 164 УК РА (воспрепятствование законной деятельности журналиста). Статья, прямо скажем, не влекущая за собой серьезного наказания. Между тем если уж не говорить о порче имущества, то на хулиганские действия поведение молодых людей, безусловно, тянет. Интересно, почему Генпрокуратура не углядела признаков хулиганства в поступке громил? Потому что речь идет о ярых сторонниках власти, которым все должно сойти с рук, как это уже не раз случалось?

Впрочем, подобные методы были взяты на вооружение еще весной 2017 года, когда Никол Пашинян еще не был "народным премьером" и в статусе революционера проводил свои акции по свержению действующей власти.