В минувшую субботу в оккупированном Карабахе устроили жалкое шоу под названием "фестиваль национальных меньшинств". Почему мероприятие носит такое название, не очень понятно, потому что в публикациях армянских СМИ нет никаких упоминаний о каких-то нациях, кроме русской. Да и тех на оккупированных территориях чуть более двухсот человек.

Показуха с угощениями и танцами была призвана продемонстрировать идиллию, царящую на землях, где четверть века назад происходили кровавые этнические чистки, в результате чего в Карабахе не осталось ни одного азербайджанца. Грош цена такой "толерантности", замешанной на крови коренного этноса карабахской земли.

А тем временем, армяне выбивают себе место под солнцем в сепаратистской Абхазии.

Как пишет "Экспресс-газета", в Абхазии "в последнее время наблюдается новая межнациональная напряженность. Противоречия начались между титульным населением и армянским. Несмотря на то, что число последних постоянно растет за счет более высокой рождаемости и миграции, во власти они представлены слабо, что рождает у них недовольство", - пишет газета. Во время конфликта армяне встали на абхазскую сторону, "они создали батальон имени Баграмяна, который много сделал для "победы" в конфликте. Сегодня здешних армян раздражает, что об этом официальные СМИ умалчивают, а их участие в войне всячески пытаются принизить".

Во оно как. Армянам мало, что они заселяют аннексированные грузинские земли, вытесняя оттуда самих абхазов, так им еще и власть подавай. Армяне, составляющие сегодня большинство в самых "хлебных" районах Абхазии - Гаграх и Сухуми, уже открыто заявляют о своих "заслугах" в аннексии территорий Грузии и требуют вознаграждения в виде участия в управлении сепаратистским образованием. Сначала участия, а потом... И далее по традиционному сценарию.

Об истинном отношении армян к абхазам можно судить по инциденту, произошедшему в прошлом году. В Интернет было выложено видео, на котором подросток-армянин с удовольствием топчет флаг сепаратистского образования. Разразился скандал, который армянская община постаралась замять, организовав коленопреклоненные извинения "вандала".

Местные армяне тогда перепугались. Но тревога была ложной. Армянство слишком крепко опутало Абхазию финансовыми путами, вся торговля и бизнес в руках армян. Что можно сделать в такой ситуации, когда, скажем так, "экономика" сепаратистского образования зависит от армян.

Теперь, почувствовав свою силу, пришлая армянская община требует власти. И то ли еще будет.

Зульфугар Ибрагимов