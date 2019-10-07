У Армении огромные экономические проблемы. А Никол Пашинян вместо того, чтобы находить экономические решения, пытается отвлечь внимание общественности на вопросы национальной безопасности. Гораздо проще вовлечь общественность во враждебную риторику против соседнего Азербайджана, чем сделать то, за что за него проголосовали его соотечественники.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем блоге пакистанский политический аналитик Малик Айюб Сумбал.

По словам Сумбала, мега-коррупция и бедная экономика стали свидетелями массовых протестов оппозиции в Армении, что в конечном итоге вынудило премьер-министра Сержа Саргсяна уйти в отставку 23 апреля 2018 года. Политические беспорядки привели к формированию нового правительства. Армяне дали мандат Николу Пашиняну в ожидании чуда, чтобы он прекратил их страдания. Однако привести в порядок ветхую экономику - нелегкая задача. Пашинян сталкивается с огромными проблемами, а время ограничено и растет давлением людей, требующих от него выполнения того, что он обещал во время своей предвыборной кампании.

Около 11 процентов населения Армении живет за чертой бедности, правительство сталкивается с постоянным дефицитом бюджета, что приводит к 16-процентному росту безработицы, отметил Сумбал.

"Такие встречи, как саммит ЕАЭС, являются позитивными моментами для улучшения разрушенного имиджа Армении, но какую выгоду Армения может получить от этих событий? Присутствие на саммите глав государств, в том числе Сингапура, ставит вопрос на миллион долларов: как эта встреча глав уменьшит изоляцию Армении на международной арене?

Армения находится в ловушке между внутренними и внешними вызовами. Влияние внешних вызовов напрямую влияет на внутреннюю ситуацию в стране. Ситуация в Нагорном Карабахе приводит к тому, что со стороны международного сообщества усиливается давление на армян, чтобы они прекратили незаконную оккупацию 20 процентов территорий Азербайджана. Армянские претензии не находят серьезного отклика на международной арене.

Невыполнение Арменией резолюций ООН приводит к глобальной изоляции страны. С другой стороны, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян раскритиковала последнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по карабахскому урегулированию. Армянская риторика может привести к серьезному расколу между двумя странами", - подчеркнул пакистанский аналитик.

Лейла Таривердиева