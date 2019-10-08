Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на повестку которого вынесено 13 вопросов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В частности, это поправки к законам "О государственной пошлине", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О разрешениях и лицензиях", "О порядке использования правом законодательной инициативы граждан Азербайджана" и др., а также проекты изменений в Кодекс об административных проступках и в Кодекс об исполнении наказаний.

Проекты будут обсуждаться во втором и третьем чтении.