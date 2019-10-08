https://news.day.az/politics/1163677.html Стало известно, какие вопросы сегодня обсудят азербайджанские депутаты
Стало известно, какие вопросы сегодня обсудят азербайджанские депутаты
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на повестку которого вынесено 13 вопросов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В частности, это поправки к законам "О государственной пошлине", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О разрешениях и лицензиях", "О порядке использования правом законодательной инициативы граждан Азербайджана" и др., а также проекты изменений в Кодекс об административных проступках и в Кодекс об исполнении наказаний.
Проекты будут обсуждаться во втором и третьем чтении.
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