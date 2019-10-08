https://news.day.az/politics/1163756.html Али Асадов утвержден новым премьер-министром Азербайджана
Али Асадов утвержден новым премьер-министром Азербайджана
На пленарном заседании Милли Меджлис Азербайджана рассмотрел вопрос назначения помощника Президента Азербайджана по экономическим вопросам - заведующего отделом Али Асадова премьер-министром страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос был вынесен на голосование и утвержден.
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