На пленарном заседании Милли Меджлис Азербайджана рассмотрел вопрос назначения помощника Президента Азербайджана по экономическим вопросам - заведующего отделом Али Асадова премьер-министром страны. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос был вынесен на голосование и утвержден.