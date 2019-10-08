Проведенная в Баку международная конференция в трехстороннем формате на площадке АМИ Тренд с участием ведущих экспертов Азербайджана, России и Турции является важной платформой для обсуждений вопросов сотрудничества между тремя странами региона. Об этом во вторник сообщил Trend директор Международного экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, передает Day.Az.

По словам директора Экспертного совета, для Азербайджана развитие сотрудничества с двумя ведущими державами региона имеет особое значение.

"Разумеется, что, равняясь на наших соседей по региону, мы становимся сильнее и в политическом, и в экономическом отношении. Азербайджан поддерживает тесные дружественные отношения с Россией и братские связи с Турцией, что в свою очередь является серьезным подспорьем для выстраивания надежного политического диалога и экономических связей в трехстороннем формате. Нынешние отношения между Россией, Турцией и Азербайджаном направлены на обеспечение безопасности и стабильности в регионе, это в интересах всех трех игроков, которые фактически формируют новую модель отношений, имеющих обнадеживающую перспективу", - сказал Алескеров.

Директор экспертного совета отметил важность проведения экспертных площадок, добавив, что они носят характер мозгового штурма.

"Обсуждение насущных вопросов региональной повестки является важным условием для формирования правильной оценки существующей ситуации в регионе и поиска путей для эффективной совместной работы на уровне экспертного сообщества", - сказал Эльхан Алескеров.

Отметим, что организатором стартовавшей сегодня в Баку международной конференции "Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность" выступил Экспертный совет Baku Network.