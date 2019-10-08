https://news.day.az/politics/1163846.html Али Гасанов: Одно выступление Ильхама Алиева ввергло Армению в смятение
Али Гасанов: Одно выступление Ильхама Алиева ввергло Армению в смятение
Жесткое, решительное и логичное заявление Президента Ильхама Алиева, на базе международного права, прозвучавшее на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи изменило внутреннюю политическую ситуацию в Армении, еще более обострив противостояние между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Об этом на своей странице в Facebook во вторник написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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