Новый премьер-министр Али Асадов добьется выполнения поставленных Президентом задач по проведению реформ как в правительстве, так и Кабмине, а также по созданию гибкого механизма.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

Новрузов напомнил, что новоназначенный премьер-министр долгое время работал в экономическом секторе страны: "Он был депутатом Милли Меджлиса, с 1993 года является членом ПЕА, активно участвовал в реализованных экономических проектах. Асадов участвовал в развитии Азербайджана, в том числе, выполнении программ по социально-экономическому развитию регионов. Новый премьер-министр прекрасно знает азербайджанскую экономику, законодательство, экономическую политику, а также требования, поставленные Президентом Азербайджана".

Депутат отметил, что руководство страны проводит различные реформы в социально-экономической сфере, реализует крупные социальные проекты. Строятся новые школы, дома для беженцев и вынужденных переселенцев, инвалидов Карабахской войны, семей шехидов, улучшаются их жилищные условия, проводятся работы по восстановлению аварийных домов, в городе разбиваются новые парки: "Новый премьер-министр принимал активное участие во всех этих делах. Он успешно справляется с этой работой, велика его доля и в реформах, проводимых в сельском хозяйстве и экономическом секторе. Надеюсь, что новый премьер-министр сможет внести еще больший вклад в проводимые реформы".

Отметим, что во вторник Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Новруза Мамедова от должности премьер-министра.

Другим распоряжением главы государства премьер-министром Азербайджана назначен Али Асадов.