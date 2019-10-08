Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана, отметив готовность к активной совместной работе по правительственной линии, сообщила пресс-служба правительства РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении своего помощника Асадова премьер-министром страны.

Медведев отметил, что Россию и Азербайджан связывают дружественные и партнерские отношения, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре.

"Хотел бы подтвердить готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.